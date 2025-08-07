ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 23,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಷೇರು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ESOP) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಫ್ಲೋರ್ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೌಕರರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.7): ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಫ್ಲೋರ್ ವರ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 23,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಷೇರು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ESOP) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಅನೀಶ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ (ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳು), ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಕಂಪನಿಯು ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ESOP ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ,ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಘಟಕಗಳ (RSU) ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ESOP ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇವೆ. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಿಂದ 12 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಗುಂಪು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಮಾತೃ ಕಂಪನಿಯಾದ ಎಂ & ಎಂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೀಲ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ (ವರ್ಟಿಕಲ್) ನ 23,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವಿತರಣೆಯು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 400-500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವ, ಶಾಶ್ವತ ವೇತನದಾರರ ನೌಕರರು ESOP ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
"ಇದು (400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು) ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರು (ಕಾರ್ಮಿಕರು) ನಡೆಸಿದ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 24 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 4,083 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 3,283 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 37,218 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 45,529 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.
