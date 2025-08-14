EMI ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಜೆಟ್ ಮಾಡದಿರುವುದು, ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ.
ಇಂದು Shopping ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಲದ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದ. ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಿ ಕಂತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ಬಹುತೇಕರು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಮೊಬೈಲ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನ, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ EMI ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗುವ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಾಗುವ ಕೆಲವು mistakeಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
EMI ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ!
1. EMIಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡದಿರುವುದು
ತಪ್ಪಿದ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ EMI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಯಂ-ಡೆಬಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (Auto Payment Option) ಅಥವಾ ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ EMI ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲಾರದು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
2.ಲೇಟ್ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿ
ಲೇಟ್ ಇಎಂಐ, ದಂಡ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ EMI ಮರುಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ದಂಡ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
3.ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ
ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ. ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಜೊತೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.
4.ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು
ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
5.ದೀರ್ಘ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಆಯ್ಕೆ
ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗಳು ಮಾಸಿಕ EMI ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. EMI ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮರುಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
6.ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು
ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜ್ಸ್, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
7. ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಡೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಲದ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
EMI ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ EMI ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ EasyEMI ಸೌಲಭ್ಯದಂತಹ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು:
- ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
- ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಲ್ ಆಫರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
- ಸುಗಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು EMI ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು EMI ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.