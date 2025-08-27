ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಳಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ರೂವರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಬಿಯರ್ ಸೇವನೆ ಪ್ರಮಾಣ 2 ಲೀಟರ್‌ನಿಂದ 8 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಹಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಯರ್‌ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಳಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕುಡಿಯುವ ಬಿಯರ್ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್. ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರೂವರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ 600 ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರೂವರಿಗಳಲ್ಲಿ 86 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರೂವರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5,000 ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರೂವರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 4.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಿಸಿದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 23.4% ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 33.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 45% ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರೂವರಿಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಬಳಕೆ 8 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಬಿಯರ್ ಬಳಕೆ 2 ಲೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ 30 ಲೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಪಾನೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಯರ್ ದೈತ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಯುಗದ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಜೆನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಬಿಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೈನೆಕೆನ್ 0.0 ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಬಾಟಲ್ ಬಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರೂವರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಫ್ಲೇವರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರೂವರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಫ್ಲೇವರ್‌ಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ 2033ರ ವೇಳೆಗೆ 802 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಬಿಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.