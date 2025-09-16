Apollo Tyres Replaces Dream11, Wins Team India Jersey Sponsorship for ₹579 Crore ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೊಲೊ ಟೈರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.16): ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಜೊತೆಗಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಪೊಲೊ ಟೈರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 579 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, 121 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 21 ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಪೊಲೋ ಟೈರ್ಸ್
100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಗುರಗಾಂವ್ ಮೂಲದ ಟೈರ್ ಕಂಪನಿಯು, ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಮತ್ತು ಜೆಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ 544 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 477 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದರ ಅನ್ವಯ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದಾದರೆ ಅಪೊಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ 4.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಾಗಿ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲಾ ನೈಜ ಹಣದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಿಂದ ಡ್ರೀಮ್11 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈಲೇಜ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ತವರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ 50 ಓವರ್ಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಲೋಗೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಭಾರತ ಎ ಏಕದಿನ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ!
ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಯುಪಿ ಮೂಲದ ಶಂಕ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಮೂಲದ ಓಮ್ನಿಯತ್ ಕೂಡ ಐಟಿಟಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ WPP ಮೀಡಿಯಾ ಅಪೊಲೊದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಉದ್ಯಮವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಡ್ರೀಮ್ 11 ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ 358 ಕೋಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪೊಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.