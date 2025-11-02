Tuition Teacher: ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ 35 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ: ಟ್ಯೂಷನ್ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಜೈಲು
ಥಾಣೆ: ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 35 ವರ್ಷದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಥಾಣೆಯ ಕೋರ್ಟೊಂದು ಈಗ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೋಕ್ಸೋ (POCSO)ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಶಿಕ್ಷಕನ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನುಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆತನಿಗೆ ₹15,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರುಬಿ ಯು ಮಲ್ವಾಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಆರೋಪಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿವಾ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ, 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು 2 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ 2019ರ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019 ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ನಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯು ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವೃತ್ತಿಪರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟ್ಯೂಷನ್ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಂಬದ್ಧವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೋಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳು. 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೂ, ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಕೃತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರವನ್ನು ಆ ಮಗು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ದ್ವೇಷದ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೃತ್ಯಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿತ್ತು.
ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 15,000 ರೂ.ಗಳ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಮನೋಧೈರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಥಾಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ವರ್ಷಾ ಆರ್. ಚಂದನೆ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮೂವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು.
