ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಂಬವಂತನು ಆತನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾರಿದ್ದು. ಅವನೇಕೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತಿದ್ದ?
ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತನಾದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಋಷಿಗಳ ಶಾಪ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮರೆತುಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಜಾಂಬವಂತನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ. ಕತೆಯ ಹಾದಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು.
ಶಿವ ಮತ್ತು ವಾಯು ದೇವರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಜನಾ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಹನುಮಂತನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಊಹಾತೀತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ತಂಟೆ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಪುಟ್ಟ ಹನುಮಂತನು ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ. ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಅಮುಕಲು ಮುಂದಾದ. ಇದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿತು. ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಡವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಹನುಮನ ತಂದೆ ವಾಯು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಸೇರಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜೇಯತೆಯ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
ಈ ದೈವಿಕ ವರಗಳು ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹನುಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಅವನ ಚೇಷ್ಟೆ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದವು. ಅವನ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ತಂಟೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಋಷಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದರು: "ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವವರೆಗೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು." ಈ ಶಾಪ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿವೇಕ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲದ ಹನುಮನ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಿತ್ತು.
ರಾಮಾಯಣದ ಘಟನೆಗಳವರೆಗೆ ಈ ಶಾಪವು ಸುಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣ ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ, ರಾಮನ ಸೈನ್ಯವು ವಿಶಾಲ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹತಾಶರಾದಾಗ, ವಾನರ ಸೈನ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಿರಿಯ ಜಾಂಬವಂತರು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಯಿತು. ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾದನು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಗರವನ್ನು ಹಾರಿ ದಾಟಿದ. ಇದು ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಮನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ತಂದ ಬಿಂದುವಾಯಿತು.
ಈ ಕಥೆಯು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಜೀವಿಗೂ ಸಹ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಧಿ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಹನುಮಂತನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಜಾಂಬವಂತನು ಹನುಮನಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಹನುಮನ ಮರೆತುಹೋದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಳವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ- ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೆ ಬಲವು ನಮ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ವಿಧಿಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಶಾಪದಿಂದ ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾತ್ತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮಹಾನ್ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಹನುಮನ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು "ಬಜರಂಗಬಲಿ ಕಿ ಜೈ!" ಎಂದು ಜಪಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಗರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮನೇ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ.