ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 16,108 ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದು 1,80,000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 99 ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾಂಬ, ಚಾರುದೇಷ್ಣ, ಭಾನು, ಗದ ಮುಂತಾದವರ ಕಥೆಗಳು ಯಾದವ ಕುಲದ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಮೂಡುವ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯುವ ಮುದ್ದು ಮಗು, ಕೊಳಲು ಊದುವ ದನಗಾಹಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧಿಸುವ ಜ್ಞಾನಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥಿ, ರಾಧೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ- ಹೀಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಯೋಧ ಮತ್ತು ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೊಣೆಯರಿತ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 16,108 ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಅವನು 180,000 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ 99 ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮರೆತುಹೋದ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯೋಣ.
1) ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ರುಕ್ಮಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಅವನನ್ನು ಕಾಮದೇವನ ಭಾಗಶಃ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಧನಾಗಿ, ಅವನು ಯಾದವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ. ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ. ಅವನ ಜನನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
2) ಯಾದವರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಮಗ ಸಾಂಬ
ಕೃಷ್ಣನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಪತ್ನಿ ಜಾಂಬವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಬ ಜನಿಸಿದ. ಅವನು ತನ್ನ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಖ್ಯಾತನಾದ. ಒಮ್ಮೆ ಪೂಜ್ಯ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾದವರ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಯಿತು. ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
3) ಯೋಧ ರಾಜಕುಮಾರ ಚಾರುದೇಷ್ಣ
ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಚಾರುದೇಷ್ಣನನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರದ ಸಹಚರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಯಾದವ ಸೇನೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸಾಂಬನಂತಲ್ಲದೆ ಅವನು ಕುಲದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದನು.
4) ತೇಜಸ್ವಿ ಮಗ ಭಾನು
ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಭಾನು ಜನಿಸಿದ. ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಂದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಂಶಾವಳಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡವನು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾನುವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
5) ರಕ್ಷಕನಾದ ಗದ
ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಗದ. ಈ ಹೆಸರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗದಾಯುಧವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಯ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸಮರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
6) ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅನಿರುದ್ಧ, ದಿವಾಜ್ರ ಮತ್ತು ವಜ್ರ
ಇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ವಜ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದವನು. ಕೃಷ್ಣನ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಯಾದವರು ತಮ್ಮ ಯಾದವೀ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದಾಗ, ವಜ್ರ ಬದುಕುಳಿದ. ನಂತರ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಮಥುರೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಮಗ ಅನಿರುದ್ಧ. ಇವರು ದ್ವಾರಕೆಯ ನಾಶದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
7) ರುಕ್ಮಿಣಿಯ 10 ಪುತ್ರರು
ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ 10 ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು 1 ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು: ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಚಾರುದೇಷ್ಣ, ಸುದೇಷ್ಣ, ಚಾರುದೇಹ, ಸುಚಾರು, ಚಾರುಗುಪ್ತ, ಭದ್ರಚಾರು, ಚಾರುಚಂದ್ರ, ವಿಚಾರು, ಚಾರು. ಇವರು ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾದರು.
8) ಜಾಂಬವತಿಯ 10 ಪುತ್ರರು
ಜಾಂಬವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 10 ಪುತ್ರರ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಬ. ಇತರರಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ರ, ಪುರುಜಿತ್ ಮತ್ತು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಇತರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಂಬವತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸಾಂಬನಿಗೆ ದೊರೆತ ಶಾಪ ಯಾದವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು.
9) ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ 10 ಪುತ್ರರು
ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಅವನಿಗೆ 10 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತುಕೊಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ.
10) ಮರೆತುಹೋದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪುತ್ರರನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಆರ್ಯಾವರ್ತದಾದ್ಯಂತ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಅವನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಅವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವಾಹಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಯಾದವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹರಡಿದವು. ಅವರ ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಕೃಷ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು 99 ಎಂಬುದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕೂಡ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ (100) ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ (100). ವಜ್ರನಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯು, ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ದೈವಿಕ ರಾಜವಂಶಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕೆಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ, ಅವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಶಸ್ಥರು ನಾಶವಾದರು. ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧವು ಮಹಾಭಾರತದ ನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.