ಜೆನ್ ಝೀ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಹಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಜೆನ್ ಝೀ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವುದು ಖಚಿತ
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ (ಜೆನ್ ಝೀ) ಅಥವಾ ಜೆನರೇಶನ್ ಝೀ (Gen Z). ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರೇ ಈಗ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಯುವಪಡೆ. 1997ರಿಂದ 2012ರವರೆಗೆ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು 'ಜೆನ್ ಝೀ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಯವ್ವನದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಈ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ, ಈ ತಲೆಮಾರು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲವು ನೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜೆನ್ ಝೀಗೆ ಚಾಣಕ್ಯರು ಕೊಡುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುದು?
1) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಬಾಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ.
2) ದುಡಿಮೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ತಾಯಿ
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ದುಡಿಮೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಚಾಣಕ್ಯ.
3) ಯೋಜನೆಗಳು ಗುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶತ್ರುಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
4) ಸುಳ್ಳು ನುಡಿಯದಿರಿ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೇಗಾದರೂ, ಸುಳ್ಳಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸುಳ್ಳಿನ ಪರದೆ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.
5. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಕೀಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಣ್ಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಳಲುತ್ತಾನೆ.
6) ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರವ ಕೂಡಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.
7) ದುರಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
ದುರಾಸೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ದುಡಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
8) ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
9) ಸೋಮಾರಿತನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶತ್ರು
ಎಂದಿಗೂ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮಾರಿತನವೇ ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಯಾರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು, ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಇಂದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.