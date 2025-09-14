london anti immigration protest: ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಟಾಮಿ ರಾಬಿನ್ಸ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಟಾಮಿ ರಾಬಿನ್ಸ್ನ ನಡೆಸಿದ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜನ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತುಳಿದು ಒದ್ದು ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಪೊಲೀಸರ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿದೆ, ಕೆಲ ಮುಖ ಮೂತಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಪೊಲೀಸರ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಸೇರಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮುಖ ಮೂತಿ ನೋಡದೇ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು
ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಟಾಮಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕೆಲ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಗಲಭೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕವಚಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಯ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
26 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ, ಪೊಲೀಸರ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 26 ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲ್ಲೆ, ಹಾನಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾನಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಸೇರಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ
ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನೇಕರು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಂದವರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಇಳಿದರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ರೇಸಿಸಂ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಾರ್ಚ್ ಆಗನಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಂ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ:
ಲಂಡನ್ನ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಟಾಮಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಯಾಕ್ಸ್ಲಿ ಲೆನನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ. ಈತ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಐರೋಪ್ಯದ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಲಸೆಯಿಂದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಸಾಹತುಗಳಿಂದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎರಿಕ್ ಜೆಮ್ಮೌರ್ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
