ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್-ಉನ್ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜೀನ್ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರ ಬುಧವಾರ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್-ಉನ್ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕಿಮ್ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಿಮ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಗಾಜಿನ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.
ಕಿಮ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಕುರ್ಚಿಯ ಮರದ ಹಿಡಿಕೆಗಳು, ಅದರ ಆಸನ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಯುನಾಶೇವ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ‘ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಿಮ್ ಇರುವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿದ ಕಪ್, ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು’
ಡಿಎನ್ಎ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವೇ?
ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೆನೆಟಿಕ್ (ಡಿಎನ್ಎ) ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಟಿನ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಅವರ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಅಸಾಧಾರಣ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.