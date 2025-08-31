SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ, ಗಡಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯೇ?
SCO ಶೃಂಗಸಭೆ 2025 ಚೀನಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ (SCO) 2025 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಹಕಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪುಟಿನ್, ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಶಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಕೂಡ ಗುಂಪು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಯಕರ ಗುಂಪು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚೀನಾ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ.
ಮೋದಿ-ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲ, ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಯಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿವಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಂದ.
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ?
ವ್ಯಾಪಾರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗುಂಪು ಫೋಟೋದ ಮಹತ್ವ?
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ಈ ಭೇಟಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಮೋದಿ, ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಶರೀಫ್ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನದ ಸೂಚನೆ. ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸದೆ, ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ನಾಯಕರು ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.