ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ S-400 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ AWACS ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತು. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ Su-57, S-500 ಮತ್ತು ಇತರ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ AWACS ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ:

ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಖೋಯ್ Su-57 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, Su-35 ಜೆಟ್‌ಗಳು, R-37 ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು S-500 ಪ್ರೊಮೀತಿಯಸ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್‌ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞ ಇಗೊರ್ ಕೊರೊಟ್ಚೆಂಕೊ, Su-57 ಮತ್ತು S-500 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು S-400ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

S-500ರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

S-500 ಪ್ರೊಮೀತಿಯಸ್, ರಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೈಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು S-400 ಮತ್ತು A-235 ABM ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಮಾಜ್-ಆಂಟೆ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

Su-57: ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಶಕ್ತಿ

ಸುಖೋಯ್ Su-57 ಡಬಲ್-ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ವೈಮಾನಿಕ ಯುದ್ಧ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ PAK FA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ವಿಮಾನವು ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ.