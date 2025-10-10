Pakistan Airstrikes Kabul Targeting TTP ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಹ್ರಿಕ್-ಇ-ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಫ್ತಿ ನೂರ್ ವಾಲಿ ಮೆಹ್ಸೂದ್ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.10): ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ತೆಹ್ರಿಕ್-ಇ-ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಟಿಟಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಫ್ತಿ ನೂರ್ ವಾಲಿ ಮೆಹ್ಸೂದ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಹ್ಸೂದ್ ಪೂರ್ವ ಕಾಬೂಲ್ನ ಅಡಗುತಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗೃಹವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಜಬಿಹುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಮೆಹ್ಸೂದ್ ಅವರಿಂದ ಆಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಟೋಲೋ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಾಕಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕಾಬೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಹ್ಸೂದ್ ಟಿಟಿಪಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನೂರ್ ವಾಲಿ ಮೆಹ್ಸೂದ್ 1978 ಜೂನ್ 26ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ವಜೀರಿಸ್ತಾನದ ಗುರಗಾಂವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮುಲ್ಲಾ ಫಜ್ಲುಲ್ಲಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಟಿಟಿಪಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಹ್ಸೂದ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದಿ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ನಂತರ, 2007 ರಲ್ಲಿ, ಅವನು ಬೈತುಲ್ಲಾ ಮೆಹ್ಸೂದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಟಿಪಿಯ ಭಾಗವಾದನು.
2013 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನೂರ್ ವಾಲಿ ಮೆಹ್ಸೂದ್ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರು ಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.ಅವರು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ತೂನ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಟಿಟಿಪಿಯ "ತಾಲಿಬಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ" ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಪಾಲಿಸದವರು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಮೆಹ್ಸೂದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಟಿಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ
2021 ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಟಿಟಿಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಪಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಟಿಪಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ತಾಲಿಬಾನ್ ತಾನು ಟಿಟಿಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶಾಂತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2015 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ ಮತ್ತು ಟಿಟಿಪಿ ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪರಾಧಿ. ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಳಿಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಟಿಟಿಪಿ
2001 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಬೈತುಲ್ಲಾ ಮೆಹ್ಸೂದ್ 2007 ರಲ್ಲಿ 13 ದಂಗೆಕೋರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ತೆಹ್ರಿಕ್-ಇ-ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.
ಟಿಟಿಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಟಿಟಿಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಾಲಿಬಾನ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಟಿಟಿಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇದು ನಂತರ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.