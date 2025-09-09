ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವೆ, ನೇಪಾಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 2021 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 81.19% ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು 5.09% ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇಪಾಳವು ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್-ಝಡ್ ಯುವಕರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಯುವಕರು ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ.ಪಿ. ಓಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಓಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಓಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಹರಡಿವೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲದ ಮಧ್ಯೆ, ಜನರ ಗಮನ ನೇಪಾಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಚನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ,
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ2021 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಪಾಳದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 2.97 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 81.19% ಜನರು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ 36 ಲಕ್ಷ ಜನರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದ ನೇಪಾಳವು ಈಗ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2011 ರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2021 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 5.09%, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ 83 ಸಾವಿರ ಜನರು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ 4.4% ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಈಗ 0.69% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸುನ್ನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೆರೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 95% ರಷ್ಟು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಟೆರೈ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೃಷಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಹಿಂದೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಟೆರೈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜೊತೆಗೆ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 8.2% (ಸುಮಾರು 23 ಲಕ್ಷ 94 ಸಾವಿರ) ಜನರು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಗಾಢವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 0.79% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಿರಾತ್ ಧರ್ಮ (3% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ (0.36% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ) ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ನೇಪಾಳವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ರಚನೆಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 81.19% ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು 5.09% ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ, ನೇಪಾಳವು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ