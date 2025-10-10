2025ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಚಾದೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ: ಮಚಾದೊ
ನಾರ್ವೆಯ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ 2025ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಮಚಾದೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.
“ಈ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.”
ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಪ್ಪಿದರೂ ಮಚಾದೊರಿಂದ ಗೌರವ
ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಾವೇ ಅರ್ಹರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶ್ವೇತಭವನವೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಚಾದೊ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ಗಾಗಿ ಗೌರವದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಮಚಾದೊ ಅವರು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ “ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರಣ”ಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಧನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ
ನಾರ್ವೆಯ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿ ಮಚಾದೊ ಅವರನ್ನು, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಬಂಧನದ ಭೀತಿ ಹಾಗೂ ನಾಡುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಮಚಾದೊ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಡುರೊ ವಂಚನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.
ಮಚಾದೊ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಡುರೊ ಅವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನ, ರಾಜಕೀಯ ಕಿರುಕುಳ, ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಅವರು, “ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ” (Iron Lady of Venezuela) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಹಂಬಲ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಫಲ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಥಿಯೋಡರ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್, ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್, ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರಂತೆ ನೊಬೆಲ್ ವಿಜೇತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೂ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. “ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾವು ನೊಬೆಲ್ಗೆ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಚಾದೊಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಟ್ರಂಪ್ ಪರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಡುರೊ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಚಾದೊ
ಮಚಾದೊ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ “2025ರ ವಿಶ್ವದ 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು” ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.