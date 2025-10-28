ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ದೀಪ್ತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಗಳ ಕಾರಣ ಕನಿಷ್ಠ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ &nbsp;ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಹೆರಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಕ್ಷಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತರುವ ಘಳಿಗೆ ಅದು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಗುವ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ. 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಕಷ್ಟ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಣ್ಣು ಕಾತರಳಾಗಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಆಕೆ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಗಂಡಸರ ಸಂಕಷ್ಟ

ಒಂದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಆಗದೇ ಹಲವು ಗಂಡಂದಿರು ಕೂಡ ಸಂಕಟ ಪಡುವುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗುವಾದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಅವರು ಬಯಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಕಾಮಾತುರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸಬಾರದು. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಕಡಿಮೆಯೇ. ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾದರೂ, ಇದು ಹಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಡಾ. ದೀಪ್ತಿ.

ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೇರಬಹುದು?

Delivery ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್​ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್​ ಆದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್​ ಆಗುವುದು ಇದೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯೆ.

Related Articles

Related image1
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿ: ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 KG Weight Loss!
Related image2
ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ: ಖುಷಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು

ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್​ ಡಿಲೆವರಿಯಾದರೆ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸರಿನ್​ ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 40 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯೆ.

ವೈದ್ಯೆಯ ಸಲಹೆ ಕೇಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್​ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ