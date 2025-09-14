Shopping Bag: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹಳೆಯ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಪ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹಳೆಯ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಆ ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಗನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ರಾಧಿಕಾರಿಯಾ ಕುಮಾವತ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ನರ್ವೇರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರುಷರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಳ ಉಡುಪು, ಇದನ್ನು ಚೀಲವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ದಾರದಿಂದ ಹೊಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಗ್ ಅಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಒಳ ಉಡುಪು
ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೂಕದ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವಿಡಿಯೋ 18 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಸ್ವತಃ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಸದ್ಯ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ಗಳ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಶ್ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತಿರುಚಿ " ಮಾ, ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ "ಇದು ಡಾಲರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಳಕೆ!, ತರಕಾರಿಗಳು ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ!, ಬಡ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಬೇಕು" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ವರನ ಜೊತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಧು
ಇಂತಹುದೇ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಮದುವೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಧು-ವರರ ನೃತ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ, ಹಳದಿ, ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸದ್ಯ ವಧು-ವರರ ವಿವಾಹದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರನು ತನ್ನ ವಧುವನ್ನು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಈಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ವಧು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವರನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶೇರ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರನು ವಧುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವನಿಗೆ ವಧುವಿನ ಭಾರದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ತೂಕವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರನು ವಧುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎರಡು-ಮೂರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ...ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ.