ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ದುಬಾರಿ ಬದುಕು. ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೇ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬರು ಲಂಡನ್ ಬಿಡೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಉದ್ಯಮಿ ಈಗ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಪಲ್ಲವಿ ಚಿಬ್ಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಂತರ ಈಗ ಲಂಡನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಲಂಡನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಲಂಡನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಶೂಮ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ಪೌಂಡ್ (8,500ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ) ಬಿಲ್ ಬಂತಂತೆ.
ನನಗೆ ಲಂಡನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಲಂಡನ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಬದುಕೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ವ