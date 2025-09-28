ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು 'ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಕಿರುತೆರೆ-ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ. 28): ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 (BBK 12)ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ, ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
BBK 12ರ ಆರಂಭಿಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ, 'ಇದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. #BBK12 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಟರು, ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಆರ್ಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
BBK 12ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಎಂಟ್ರಿ?
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್:
ಕರಿಬಸಪ್ಪ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಲಮ್ಮ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಮಾತು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನ ಬೆಡಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2. ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು:
ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ: ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾದ 'ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು' ಮತ್ತು 'ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ: 'ಟಗರು', 'ಮಾದೇವ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ. ಅವರು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ: ಅನೇಕ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಟರಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚರಿತ್ ಬಾಳಪ್ಪ: 'ಲವ ಲವಿಕೆ' ಮತ್ತು 'ಮುದ್ದುಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ.
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ: 'ಮನದ ಕಡಲು' ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ.
ಇವರಲ್ಲದೆ, 'ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ' ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, 'ಕರಿಮಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ, 'ರಾಮಾಚಾರಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ದೇವಿಕಾ ಭಟ್, ನಟರಾದ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ('ಗೀತಾ' ಧಾರಾವಾಹಿ) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ('ಲಕ್ಷಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ) ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
3. ಇತರೆ ವೃತ್ತಿಪರರು:
ಆರ್ಜೆ ಅಮಿತ್: ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಆರ್ಜೆ ಅಮಿತ್ ಸಹ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಹೊಸ ಡೋಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.