Annu Kapoor Slammed for Obscene Remarks on Tamannaah Bhatia ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್, ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 'ಹಾಲಿನಂತ ದೇಹ' ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಯೂಸರ್ಗಳು ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಆಡಿರುವ ಮಾತು ಅನುಚಿತ ಹಾಗೂ ಅಗೌರವದ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.'ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್' ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹರಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಆಡಿರುವ ಮಾತು ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಕಪೂರ್, "ಮಾಶಲ್ಲಾಹ್ ಕ್ಯಾ ದುಧಿಯಾ ಬದನ್ ಹೈ (ಓ ದೇವರೇ, ಅವಳು ಎಂಥಾ ಹಾಲಿನಂತ ದೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ)" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನ್ನು ಕಪೂರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಮಾತೇ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಆಜ್ ಕೀ ರಾತ್ ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಆಡಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ನಿರೂಪಕ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, 'ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ? 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ಮಗು ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ತಮನ್ನಾ ತನ್ನ ಹಾಡಿನಿಂದ, ತನ್ನ ಹಾಲಿನಂತಹ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನುಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಅವಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ' ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಕ್ಲಾಸ್
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ಗಳು ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು "ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ" ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಕರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
"ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವದಿಂದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ, "ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಪೂರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ಯೂಸರ್ಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.