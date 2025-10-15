ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ-ಖಾತಾ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಎ-ಖಾತಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) 'ಒಂದು-ಬಾರಿ-ಇತ್ಯರ್ಥ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.15): ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ-ಖಾತಾ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಎ-ಖಾತಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) 'ಒಂದು-ಬಾರಿ-ಇತ್ಯರ್ಥ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡುವ ಈ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಬಿಎ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಖಾತಾಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 17.5 ಲಕ್ಷ ಎ-ಖಾತಾ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ಬಿ-ಖಾತಾ ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಖಾತಾ ಇಲ್ಲದ ಸುಮಾರು 7−8 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ಗಳಿವೆ.
ಬಿ-ಖಾತಾ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು:
ಬಿ-ಖಾತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
ಕೆಟಿಸಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 1961ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕಂದಾಯ ನಿವೇಶನಗಳು.
ಕೆಟಿಸಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 1961ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನ.
ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು (ಒಸಿ) ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮಹಡಿ ಘಟಕಗಳು.
ಬಿ-ಖಾತಾ ಮಾಲೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:
ಬಿ-ಖಾತಾ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನಧಿಕೃತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿ-ಖಾತಾವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪರಿವರ್ತನೆ ವಿಧಾನ (2000 ಚ.ಮೀ. ವರೆಗೆ):
ಒಂದು-ಬಾರಿ-ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ , ಎಲ್ಲಾ ಬಿ-ಖಾತಾ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ 'ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್' ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, ಬಿ-ಖಾತಾವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎ-ಖಾತಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಹುಮಹಡಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಎ-ಖಾತಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
2000 ಚದರ ಮೀಟರ್ವರೆಗಿನ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ: https://BBMP.karnataka.gov.in/BtoAKhata ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಲಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ.
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು: ಅಂತಿಮ ಬಿ-ಖಾತಾದ ePID ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲೀಕರ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯ.
ರಸ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಸೈಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ' ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು 'ಖಾಸಗಿ ರಸ್ತೆ' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ' ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾಗರಿಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಪರಿವರ್ತಿತ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸದ (ಆದಾಯ ಸೈಟ್ಗಳು) ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಸೈಟ್ಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು (ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಅರ್ಹವಲ್ಲ).
ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ: ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಥಳ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ ಸೈಟ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನಗರ ನಿಗಮ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎ-ಖಾತಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2000 ಚ.ಮೀ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೈಟ್ಗಳ ವಿಧಾನ:
2000 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ , ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ https://BPAS.bbmpgov.in ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ 500 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನಗರ ನಿಗಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ , ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಏಕ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಬಿ-ಖಾತಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎ-ಖಾತಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (ಇಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಅರ್ಹವಲ್ಲ).