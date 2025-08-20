ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಮತ್ತು 22, 2025 ರಂದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ 'ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ & ಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತೀವ್ರ ಪರಿಸರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.20): ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೊದಲ 'ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ & ಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಮತ್ತು 22, 2025 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು:
'ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (SEMI) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ವೈದ್ಯರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರ್ವತಗಳು, ಅರಣ್ಯಗಳು, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಂತಹ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರರು
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ:
ಡಾ. ಶವ್ನಾ ಪಾಂಡ್ಯ: ಕೆನಡಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ, ವೈದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಇವರು 'ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಪಂಚ - ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು' ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಹನ್ನಾಫೋರ್ಡ್: ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸಂತಾನಂ: ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದ ನಾಯಕರು. ಇವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ (ಡಾ.) ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಅವರು 'ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮಾನವ ಅಂಶಗಳು' ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ
ಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2025 ರಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಮುಖ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2025 ರಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಫೋರ್ ಸೀಸನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಡಾ. ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು: +91 8121058989.