ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತರಬಲ್ಲದು. ಈ ಲೇಖನವು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಎಸ್ಬಿಐ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ FD ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ (Fixed Deposit) ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಫ್ಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಸಿಗುವ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 6.50% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 6% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಿಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ FDಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ 7 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು ಜೂನ್ 25, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೊಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.40% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು:
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಜುಲೈ 15, 2025 ರಿಂದ, ಎಸ್ಬಿಐ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.40% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.