ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ‘ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್’ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ‘ಅನಾಟಮಿ ಬುರುಡೆ’ಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಹಣದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಆ.23): ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ, ‘ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಂಡವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ‘ಅನಾಟಮಿ ಬುರುಡೆ’ಯನ್ನು ನೀಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅನಾಟಮಿ ಬುರುಡೆ ಬಳಕೆ ಅನುಮಾನ:
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ತಾನು ಹೂತುಹಾಕಿದ್ದ ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಈ ಬುರುಡೆಯ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ‘ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್’ ಈ ಅನಾಟಮಿ ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತಂತೆ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಆಮಿಷ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ:
‘ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್’ ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಈ ಬುರುಡೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ, ಆತನನ್ನು ವಕೀಲರ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು, ಮತ್ತು ಆ ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಬುರುಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಅನಾಟಮಿ ಬುರುಡೆ’ಯ ಬಳಕೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್’ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ತನಿಖೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಸಂಪರ್ಕದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ:
ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡ್ ಬಳಿಯ ಚಿಕ್ಕರಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಉಜಿರೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು 'ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಹಣದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದರೂ, ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಮಣಿದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಬುರುಡೆ ಕೊಟ್ಟು, ವಕೀಲರ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನಯ್ಯನ 'ಇನ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ' ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.