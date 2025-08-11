ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶವ ಹೂತಿಡುವ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ SIT ಮುಂದೆ 1986ರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪದ್ಮಲತಾ ಕುಟುಂಬ ಮರುತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. 37ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ SIT ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿಯ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಿಒಡಿ ತನಿಖೆ ಆಗಿತ್ತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಆ.11): ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಮೀಪದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯು ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ (SIT) ಮುಂದೆ, 1986ರಲ್ಲಿ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಪದ್ಮಲತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ SIT ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪದ್ಮಲತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕು ಎಂದು SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ಮಲತಾ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
1986ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪದ್ಮಲತಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ 56 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಅಂದರೆ 1987ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಅಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಐಡಿ (ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್) ತನಿಖೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರದೆ, ಇದೊಂದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ತನಿಖೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಮಲತಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದಫನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಕಾರಣ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಅದು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಕಾರಣ, ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳತ್ತಲೂ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪದ್ಮಲತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು SITಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗದೇ ವಾಪಸ್:
ಸಿಪಿಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ.ಎಂ. ಭಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಲತಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಇಂದ್ರಾವತಿ ಅವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ SIT ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಪದ್ಮಲತಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. SIT ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಂದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಅವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಾಪಸಾದರು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಇಂದ್ರಾವತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣವು ಹಳೆಯ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಪದ್ಮಲತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ 37 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.