ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು 'ವಿವೇಚನಾರಹಿತ' ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.14): ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2024 ರಂದು ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು "ವಿವೇಚನಾರಹಿತ" ಮತ್ತು "ವಿಕೃತ" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದ ಮೊದಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ದೋಷಗಳಿವೆ
- ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
- ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಅವಸರದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ.
- ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇದು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸ.
- ಆರೋಪಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ.
- ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಬಲವಾದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೃಢವಾದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪುರಾವೆಗಳೂ ಇದ್ದವು.
- ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿಡುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
- ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
- ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಾರದು.