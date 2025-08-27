ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹16 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2025ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.27): ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ '50% ರಿಯಾಯಿತಿ'ಗೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹16,38,18,150 ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 5,81,512 ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವಸೂಲಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 16 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ದಂಡದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

Related Articles

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಶೇ.50 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್; 20 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ!
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಶೇ.50 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್; 20 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ!
Bengaluru Traffic: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.10 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಳಿಕೆ; ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಆಫಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ
Bengaluru Traffic: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.10 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಳಿಕೆ; ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಆಫಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ

ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, '50% ಚಲನ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದಂಡ ಪಾವತಿಯ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ನಾಗರಿಕರು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಕೇವಲ ಪದವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.

ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2025ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:

ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್‌ಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಮ್ (BTP/ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಆಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ: ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ (TMC): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.