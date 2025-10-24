ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಯ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.24) ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಯ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2025) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದವರ ಮತ್ತು ನಾಗಸಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿದವು. ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ (ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್) ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಡೀ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಸಾಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ವಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ:
ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿರ್ಗಮನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಅನೇಕ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ನಾನು ಮೂರು ರೈಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತು: ಪ್ರಯಾಣಿಕ
ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಹತ್ತಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತುಂಬಾ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಣನೀಯ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಹೊರಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆವು: ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಕೆಂಗೇರಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಂಗೇರಿ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಬಳಿಯ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಂಗೇರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.