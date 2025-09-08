ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ₹42 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ಕರಜ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ₹356 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಆಲ್ಕರಜ್, ಯಾನಿಕ್ ಅವರನ್ನು 6-2, 3-6, 6-1 ಮತ್ತು 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 2025 ಬಹುಮಾನ ಹಣ
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 2025ರ ಬಹುಮಾನ ಹಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 20% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 42 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ವಿಜೇತರು, ರನ್ನರ್ಸ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 2025 ಪುರುಷ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಜೇತ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ 42 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ಗೆ 22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಹಣ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ತ್:
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 356 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಟೆನಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಹಣ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ ಮತ್ತು ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 2025 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ ಅದ್ಭುತ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ 6-3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕರಜ್ ಇಟಲಿಯ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ಗೆ ಇದು 6ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2022 ರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಆಲ್ಕರಜ್ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಟೆನಿಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯೋರ್ನ್ ಬೋರ್ಗ್ ನಂತರ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಬ್ಯೋರ್ನ್ ಬೋರ್ಗ್ 22 ವರ್ಷ 32 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1978ರಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 6ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 22 ವರ್ಷ 125 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 6ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.