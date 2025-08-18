ಚೀನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾನವನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಬಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಐವಿಎಫ್ ಮಗು, ಸರೋಗೆಸಿ ಮಗು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ (ಆ.18) ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಐವಿಎಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸರೋಗಸಿ ತಾಯಿ ಹುಡುಕಬೇಕಿಲ್ಲ. ಚೀನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಶನ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮಾನವನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ರೋಬೋಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜನನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ರೋಬೋಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿ ರೋಬೋಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಕೃತಕ ಗರ್ಭ, ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ
ತಾಯಿ ರೋಬೋಟ್ನ್ನು ಚೀನಾದ ಗೌಂಝುಗು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕೈವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪೂರನ ನನ್ಯಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲದಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಝಾಂಗ್ ಖಿಪೆಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಿಡಿಲಾಗಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರೋಬೋಟ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳೆಯಲಿದೆ.
ವೀರ್ಯ,ಅಂಡಾಣು ಮೂಲಕ ರೋಬೋಟ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ರೋಬೋಟ್ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಬೋಟ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಬೋಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ, ಸದ್ಯ ಹಲವು ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಐವಿಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆಯಲು ಹಂಬಲಿಸುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ರೋಟೋಬ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದಾಡು ಬೆಲೆ 12.23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ
ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಿಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೋಬೋಟ್ ಕೃತಕ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾಗುವಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.