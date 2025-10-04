Reproductive technology: ಮಾನವನ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾನವನ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಂಡಾಣುಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆನುವಂಶಿಕ ವಂಶಾವಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು సూచిస్తున్నాయి. ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ആശങ്കೆಗಳಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯ ಚರ್ಮದ ಕೋಶದಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತೆಗೆದ ಅಂಡಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಂಡಾಣು ಅಥವಾ ವೀರ್ಯದಂತಹ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ఇది ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಯುಕೆಯ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಔಷಧ ತಜ್ಞ ಯಿಂಗ್ ಚಿಯೋಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 46. ಒರೆಗಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ & ಸೈನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮೈಟೊಮಿಯೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಣತಂತು ಸೆಟ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಟ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂಡಾಣು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಯುಕೆಯ ಹಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಔಷಧ ತಜ್ಞ ರೋಜರ್ ಸ್ಟರ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಧಾನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಶಕದ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.