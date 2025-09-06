ಜೆಪಿ ತೂಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ "ಸೂ ಫ್ರಂ ಸೋ" ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸೂ ಫ್ರಂ ಸೋ’
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ "ಸೂ ಫ್ರಂ ಸೋ" ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಪಿ ತೂಮಿನಾಡ್ ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮವನ್ನಾಧರಿಸಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ 43 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಸುಲೋಚನ ಫ್ರಂ ಸೋಮೇಶ್ವರ" ಎಂಬ ನಿಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರರ್, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬೆರೆಸುತ್ತದೆ.
ಕಥೆ ಏನಂದ್ರೆ
ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ (ಷನಿಲ್ ಗೌತಮ್) ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಯುವಕ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವನಿಗೆ ಸುಲೋಚನಳ ಆತ್ಮ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಜೀವನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯದಂತೆ ಶುರುವಾಗುವ ಕಥೆ, ನಂತರ ಹಾಸ್ಯ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ಮೈಮ್ ರಾಮ್ದಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ, ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾತಾವರಣದ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ 26 ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ. ಆ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಥೆ, ನೈಜತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.