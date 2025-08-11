ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ 7 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹುಡುಗಿಯರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಮುಖಭಾವಗಳು
ಹುಡುಗಿಯ ಮುಖವು ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುರುಷರು ಮುಖಭಾವಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಳ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗು ಅವಳು ಅವರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು, ನಗು, ಕೋಪ... ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವಳ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವರ ಮುಖಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ.
ಪಾನೀಯಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಡಿಯುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಪುರುಷರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವರು ವೈನ್, ಬಿಯರ್, ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾನೀಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಗೀತ ಅಭಿರುಚಿ
ಸಂಗೀತವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕೇಳುವ ಹಾಡುಗಳು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮೋಜಿನ-ಪ್ರೀತಿಯ, ಶಾಂತ ಅಥವಾ ಸಾಹಸಮಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹುಡುಗರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಶೈಲಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗರು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗು ಮುಖ ಅಥವಾ "LOL" ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಬಹುದು.
ಧರಿಸಲು ಉಡುಪುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು
ಬಣ್ಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಂತಹ ಗಾಢ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಣ್ಣವು ಆ ದಿನದ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಶೈಲಿ
ಪುರುಷರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಎಲಿಜಂಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು.