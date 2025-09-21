ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ ನಾಯಿ- ಬೆಕ್ಕು, 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್, ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಮುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಭೋಪಾಲ್ (ಸೆ.21) ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಜೋಡಿ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹರಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವ ಜೋಡಿಯ ಸಂಸಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾಪತ್ರಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜಗಳ, ವೈಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಎಂಟೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ನವ ಜೋಡಿ ವಿಚ್ಚೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ದು ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಇವರ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬೆಕ್ಕು.

ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟೆಲೇರಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಮೀನು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಈತ ನಾಯಿ, ಮೊಲ ಹಾಗೂ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನು ಸಾಕಿದ್ದ. ಇತ್ತ ಈಕೆ ಕೂಡ ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಬೆಕ್ಕು ಸಾಕಿದ್ದಳು.

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೆಕ್ಕು ತಂದ ವಧು

ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅರಿವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಈಕೆ ತನ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು.

ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಪಗಳೇನು?

ಪತ್ನಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಗಂಡನ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಕ್ಕು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ನೋವಾದರೂ ನನಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತ ಪತಿ, ಆರೋಪ ಎಂದರೆ, ಪತ್ನಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಿ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು, ಹಾಗೂ ಮೀನಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಂಪಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಚೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಆರೋಪಗಳು ಪಕ್ವವಿಲ್ಲದಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

 