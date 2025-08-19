1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.
ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ 'ನಿರ್ಮಾ' ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು "ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ". ಈ ಜಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ನಿರ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಅದರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು.
ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ಸನ್ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್
ನಿರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 1969 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಸನ್ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿರುಪಮಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ನಿರುಪಮಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಕರ್ಸನ್ಭಾಯ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪನಿ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕರ್ಸನ್ಭಾಯ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ "ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದರು. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾ ಕ್ರಮೇಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಗರಗಳ ತನಕ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 60% ತಲುಪಿತು.
ಜಾಹೀರಾತು ತಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ
ನಿರ್ಮಾ ಅವರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸಹ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಯಿತು. "ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ" ಹಾಡು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಾದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ರೀನಾ ರಾಯ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಂದೇಶ 'ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ'.
ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಎದುರಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ?
1990 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಮತ್ತು 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಲ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಆಧುನಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿದವು. ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ತಡವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು!
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಿರ್ಮಾ ಅದೇ ಹಳೇ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಜನರು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿತು. ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾ ತನ್ನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬದಲು ಪುರುಷನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಭಾರತೀಯ ಗೃಹಿಣಿಯರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ವರ್ಗ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನ ಕುಸಿತ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 60% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 2000ರ ದಶಕದ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 6% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಮೊದಲು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಏರಿಯಲ್, ಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಕರ್ಸನ್ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ
ನಿರ್ಮಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರ್ಸನ್ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
