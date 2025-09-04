ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ CEO ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
Secret Office Romance: ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುವುದು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದೇ?. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ FMCG ಕಂಪನಿ ನೆಸ್ಲೆ . ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸಿಇಒ ಲಾರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ಸ್ (Laurent Freixe) ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು (Nestlé Fires CEO). ಕಾರಣ ಅವರದೇ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಲವ್ ಅಫೇರ್. ಫ್ರೀಕ್ಸ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕಿ (PA) ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಸ್ಲೆ ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ CEO ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ನೇರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ .
ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ..
ಕಂಪನಿಯು ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ನೆಸ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲ್ ಬಲ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ಇಸ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಹ್ಯ ವಕೀಲರನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆಯು ಫ್ರೀಕ್ಸ್ನ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು.
ನೆಸ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ನೇಮಕವು ಲಾರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಫಿಲಿಪ್ ನವ್ರಾಟಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲ್ ಬಲ್ಕೆ ಅವರು "ನೆಸ್ಲೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಾರೆಂಟ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆಯಾದರೂ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದಾಗ
ಆಫೀಸ್ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷಯವು ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ.
ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದಾಗ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಸಂಬಂಧ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ
- ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೂ (Professionalist)ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ.
- ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವು ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧವು (Secret affair) ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ನೆಸ್ಲೆ ಘಟನೆಯು ಆಫೀಸ್ ಅಫೇರ್ (Office affair) ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ . ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಸ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣವು ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.