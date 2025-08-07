ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಋಣದ ಸಂಬಂಧ. ಇದೀಗ ಟಾಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಏನಿದು ವಿಷ್ಯ?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ರಕ್ತಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ನಗಣ್ಯ ಎನ್ನಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 89 ವರ್ಷದ ಗುಸ್ತಾದ್ ಬೋರ್ಜೋರ್ಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್ನುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಗುಸ್ತಾದ್ ನಿಧನರಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಲ್ ಬರೆದಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಮನೆಯ ಕೆಲಸದವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೊಮ್ಮಗು ಆಗ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇದೀಗ ಪ್ರಾಪ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ನಿನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಮಹಾಬಂಗಲೆ ಈಗ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2001 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2014 ರಂದು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು, ಅವರು ಶಾಹಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ 159 ಚದರ ಗಜಗಳ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಮಿಷಾ ಮಕ್ವಾನಾ ಅವಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಮಕ್ವಾನಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಅಮಿಷಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಆ ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನೋಟರಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಮಕ್ವಾನಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಬೆಹ್ರಾಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪಾಲಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ವಕೀಲ ಆದಿಲ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮೂಲಕ, ಮಕ್ವಾನಾ ವಿಲ್ನ ಪ್ರೊಬೇಟ್ ಕೋರಿ ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಮಗಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರೊಬೇಟ್ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮಕ್ವಾನಾ ಪರವಾಗಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಕ್ವಾನಾಗೆ ಪ್ರೊಬೇಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮಕ್ವಾನಾ ಅವರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.