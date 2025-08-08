ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೈಯರ್-2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್-3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.8): ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಟೈಯರ್-2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್-3 ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಆರಂಭ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ.
"ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2025 ರ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿ.ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಡೀನ್ ರಶ್ಮಿ ಭಂಡಾರಿ, ಈ ವರ್ಷ ನೇಮಕಾತಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ (ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಚಿತ ಎನ್ನುವ ಊಹೆಗಳು ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತಿದೆ. ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಿಯೊ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಯೇ ಕಾರಣ
ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿವೆ. AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಲೋಕನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 75% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೌಶಲ್ಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
"ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಟಿಯು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅನ್ವೀತ್ ಕಟೀಲ್, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. "ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (NIE) ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರ್ಷಿತ್ ದಿವಾಕರ್, ಆಫರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಆರರಿಂದ 11 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (VVCE) ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀನ್ ವಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಪ್ರದೀಪ್, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಜಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನೇಮಕಾತಿ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.