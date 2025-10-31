ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆಜಾನ್ನ 14,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon) 14,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ (Andy Jassy) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
“ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತವಾದುದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು AI ಚಾಲಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಈಗಿನ ವೇಳೆಗೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚತುರ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಜಾಸ್ಸಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ
ಜಾಸ್ಸಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪನಿಯ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಪದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನವೋದ್ಯಮಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನಗತ್ಯ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ಜಾಸ್ಸಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
AI ಕುರಿತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿ AI ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವು ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುನರ್ರಚನೆಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಉತ್ತಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. 2021 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ (SEC) ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸುತ್ತಿನ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಡೆ
ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು “ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚುರುಕುತನ, ನವೀನ ಚಿಂತನೆ, ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ” ಹೊಂದಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ AI, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನವೋದ್ಯಮದ ನಿಲುವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಜಾ ನಿರ್ಧಾರವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸರಳತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.