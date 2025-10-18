RSS ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಕೀಲರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಥೋಡ್ರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಧ್ವಜ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: RSS ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲು ವಕೀಲರ ಒಂದು ತಂಡವೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಕೀಲರ ತಂಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣಿಕಂಠ ರಾಥೋಡ್ನಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಬೆದರಿಕೆ
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ RSS ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದೇ ಹೋದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು
ಮಣಿಕಂಠ ರಾಥೋಡ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಇದು ನನಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಶೈಲಿಯೂ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ? ಇಂಥವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಧ್ವಜ ಇಳಿಸುವ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ RSS ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿರುವುದು ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಹೌದು, ಧ್ವಜ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಲಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ ಒಂದೇನಾ? ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು.
ಪ್ರಚೋದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ
RSS ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, “ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರೂ, ಅದರ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಅದನ್ನು RSS ವಿರುದ್ಧದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
RSS ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಕೀಲರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.