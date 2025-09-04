ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಈ ಸರಳೀಕರಣ ಕ್ರಮವು 'ಒಂದು ದೇಶ - ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ' ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣವನ್ನು ಅವರು “ಒಂದು ದೇಶ – ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ” ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಶೂನ್ಯ ಶೇಕಡಾ ತೆರಿಗೆ (Zero Percent GST) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿ: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಿದೆ.
ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರ: ಈ ಸರಳೀಕರಣ ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಭಾರತವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯದ GDP ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ
ರಾಜ್ಯದ GDP ವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ 48 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ, “ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 20-30% ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು, “ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈಗ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.