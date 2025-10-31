Dabang Delhi Beats Puneri Paltan (31-28) to Win Second Pro Kabaddi League Title ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ ತಂಡವು ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ತಂಡವನ್ನು 31-28 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತು.
ದೆಹಲಿ (ಅ.31): ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 3 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ವಿರುದ್ಧ (31-28 ಅಂತರದಲ್ಲಿ)ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ (ಪಿಕೆಎಲ್) 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಪಿಕೆಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಜೋಗಿಂದರ್ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನೀರಜ್ ನರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪವಾರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ, ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ಪರ ಆದಿತ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಸೂಪರ್ 10 ಮತ್ತು ಅಭಿನೇಶ್ ನಾಡರಾಜನ್ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಋುತುವಿನ ಬಹುಪಾಲು ಇದ್ದಂತೆ, ಅಸ್ಲಂ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಅಶು ಮಲಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿಆಯಾ ತಂಡಗಳ ಪರ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ನಂತರ ನೀರಜ್ ನರ್ವಾಲ್ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭಿಕ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಲು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಆದರೆ, ಗೌರವ್ ಖತ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ಆರಂಭಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಯಿತು. ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪವಾರ್ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ಪರ ಅವಿನೇಶ್ ನಾಡರಾಜನ್ ಮೂರನೇ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪವಾರ್ ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಆಲ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ನೀರಜ್ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತವರು ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ಪಂಕಜ್ ಮೋಹಿತೆ ಅವರ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರು ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರು ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪವಾರ್ ತಕ್ಷ ಣ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಹು-ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಅರ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿಸ್ಕೋರ್ 20-14 ರಲ್ಲಿ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಕ್ಷ ಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಡು-ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ದಬಾಂಗ್ ದೆಹಲಿಯ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಋುತುವಿನ ಅಂತಿಮ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿತಮ್ಮ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಗುರುದೀಪ್ ಒಂದೆರಡು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ 24-18 ಹಿಗ್ಗಿತು.
ಆಶು ಮಲಿಕ್ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮಾನ್ ಅವರ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳು ಸಮಯೋಚಿತ ಆಲ್ಔಟ್ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, ಸೀಸನ್ 10ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ 28-25ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಆಟಕ್ಕೆ ತಂದಿತು.
ನೀರಜ್ ನರ್ವಾಲ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ರೈಡರ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರು. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ, ಆದಿತ್ಯ ಶಿಂಧೆ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ ಸಾಹಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಏಕೈಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿತು. ಆದಿತ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಚ್ ಕ್ಷ ಣದಲ್ಲಿಆಟದ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಅನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಫಜಲ್ ಅತ್ರಾಚಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆದರು.