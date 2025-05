ಈ ಯುಗವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (Al) ಯುಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸಾಧನಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಲಿ, ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ Al ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ Content writing (ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು), ಇಮೇಜ್ ಡಿಸೈನ್, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿಕರ?

1.ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ -ChatGPT, Grammarly

2.ಇಮೇಜ್ ಡಿಸೈನ್-Canva AI, Leonardo AI

3.ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ -Runway Ml, Pictory

4.ವಾಯ್ಸ್ಓವರ್-ElevenLabs, TTS Labs

5.ಕೋಡಿಂಗ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್-GitHub Copilot, Replit

6.ಡೇಟಾ/Excel- ChatGPT, Microsoft Copilot

ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಇರುವ 5 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು

* Freelancing ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಿ

ಮೊದಲು Fiverr, Upwork, Freelancer ನಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ, Al ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು Content writing, ಲೋಗೋ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಗಿಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ChatGPT ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್, Canva ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾನ‌ರ್ ಮತ್ತು Runway ML ನೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನೇ ರಚಿಸಬಹುದು.

YouTube ಆಟೋಮೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು AI ನಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ChatGPT ಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು Pictory, Runway ಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರಚಿಸಬಹುದು. ಈಗಲೇ ElevenLabs ನಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಸೇರಿಸಿ.

ಇ-ಬುಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ

ಮೊದಲು, ChatGPT ಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇ ಬುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು Canva ಅಥವಾ Google Docs ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಇ-ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು Gumroad, Instamojo ಅಥವಾ Amazon Kindle ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 'How to Start Freelancing with Al' ನಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು 99 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

Instagram ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಟೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಕೆ

ನೀವು ChatGPT ಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹುಕ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು Canva ಅಥವಾ CapCut ನೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. AI ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಚಿತ ಪರಿಕರಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನ ತಂತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು.

Affiliate marketing ಮತ್ತು Al ಬಳಕೆ

ಮೊದಲು, ChatGPT ಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ (Amazon Hostinger, Notionನಂತಹ) ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ಟಾಪ್ 5 ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳು' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.