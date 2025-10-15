Kaun Banega Crorepati: ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. "ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ" ಸೀಸನ್ 17 ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಿರೂಪಕ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಹೌದು, ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಹಾಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಶಿತ್ "ನನಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಇಶಿತ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬಿಗ್ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಗೌರವ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್ ವಿರಾಟ್ ಅಯ್ಯರ್
ಆದರೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. "ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ "ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿರಾಟ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿರಾಟ್ ತನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂಬತ್ತು ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಭಿಲಾಯಿಯ 3 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರಾಟ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 15 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ "ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಆಜ್ ತಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಉತ್ತರ
ವಿರಾಟ್ಗೆ ಚೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 3 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು 30 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿರಾಟ್ ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ₹1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ₹1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ
ವಿರಾಟ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಚಿತವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆತ್ತವರು ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವನು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಕೇವಲ ₹320,000 ದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದನು. ವಿರಾಟ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ