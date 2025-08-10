ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಏನಂದ್ರು?
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರದ ಸದ್ದು
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ 30% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 15% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ್ರಂತೆ!
ಆದರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಫೆಡರೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ತಾವು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 30% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ - ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ 30% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ."
ಇದು ಇಡೀ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು (ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ) ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಗ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಂತಹ ಆಧಾರರಹಿತ, ಪ್ರೇರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ." ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.