ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರ ಸಂಭಾವನೆಯ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ (Mega Star Chiranjeevi) ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ನಟರಾದ ನಾವು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಗುರಿ (Soft Target)" ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ನೆನೆದ ಆ ಘಟನೆ:
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ, "ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸರದಿ ಅವರದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, 'ಈ ಚಿರಂಜೀವಿಯಂತಹ ನಟರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು?' ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ತೋಚಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
"ಆಗ ಸಭಿಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಎದ್ದುನಿಂತರು. ಅವರು ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಯತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ, 'ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ, ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ? ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಸಭೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಸಂತೋಷ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಅದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನಗೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂದು, ನನಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಗೌರವವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ನಟರಾದ ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸುಲಭದ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ನುಡಿದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರ ಸಂಭಾವನೆಯ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ತಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.