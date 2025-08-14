ಟಾಲಿವುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಖಡಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಯಾರದ್ದೂ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಖಡಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಯಾರದ್ದೂ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಏಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀನಿಂದ ಯಾವ ಗೌರವವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗುರುತಿಸೋ ಮುಂಚೆನೇ ಸೈಮಾ ಗುರುತಿಸಿರೋದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ಸೈಮಾ 2025' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ 'ಸೈಮಾ 2025' ಗೌರವ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಸೈಮಾ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ನಟ ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್, ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮ, 'ಬೇಬಿ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಯಾರದ್ದೂ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ: ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ``ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಏಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಮುಂಚೆನೇ ಸೈಮಾ ಗುರುತಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಗೌರವಿಸಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಯಾರದ್ದೂ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ`` ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ತೆಲುಗಿಗೆ ಹತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀನಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಪಂದನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಇವರೇ
2023ನೇ ಸಾಲಿನ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ'ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ಬಲಗಂ' ಚಿತ್ರದ 'ಊರು ಪల్లೆಟೂರು' ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದ ಕಾಸರ್ಲ ಶ್ಯಾಮ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಂದು ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ಬೇಬಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ಬೇಬಿ' ಚಿತ್ರದ 'ಪ್ರೇಮಿಸ್ತುನ್ನ' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ ಪಿ.ವಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರೋಹಿತ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಚೆಟ್ಟು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಕೃತಿ ವೇಣಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.