ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಗಳು ಅರ್ಹಾ!
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಗಳು ಅರ್ಹ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಹ
ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಹ ತನ್ನ ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪುತ್ರಿ ಅರ್ಹ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಜಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ, ನಟಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಹಳ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ಹಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ.. ಅದೇನು?" ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅರ್ಹ, "ನಿಮಗೆ తెలుಗು ಬರೋದಿಲ್ವಾ?" ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, "ನಾನು ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿ, ಪಾಪ, ನಿನಗೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು? ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ತೆಲುಗಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ" ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Mee accent ala undi 😍😂
CUTE 🫶❤️ #Arha #AlluArjun pic.twitter.com/u20uB6DFSJ
— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) August 7, 2025
ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ "ಏನು ಅರ್ಹ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದೆ?" ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ "ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹಾಗಿದೆ" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕು ಅರ್ಹ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸೋತರು. ಆಗ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ "ನಿನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ!" ಅಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಾಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು "ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಚಿನ್ನಾರಿ ಅರ್ಹ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಳು", "ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಅರ್ಹ ಪಾಪ" ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ ಆದ್ರೂ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಧಾನ, ಸ್ವಭಾವ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ బాగా ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಪುಷ್ಪ 2 ರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 800 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ "ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್" ಆಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.