ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ನಿಂಬೆ ರಸವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೃದುವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು
ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಒರೆಸಬೇಡಿ. ಇದು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಇದು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮರದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಮರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದು ಮರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ
ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಬಲವಾದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಗ್ರಾನೈಟ್
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಂಬೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.