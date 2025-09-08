ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸರಿಸಿ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
ಸುಲಭಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ನಾವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದು. ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿನೆಗರ್ಗೆ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ತಂಪಾದ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕുള്ള ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಸುಲಭಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.
99% ಜನರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಸಿಯಾಗದಿರಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಇದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಪ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು; ನಿಮಗೂ ಬಹು ಅಗತ್ಯ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈ 7 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ!