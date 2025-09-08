Kannada

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸರಿಸಿ.

kitchen Sep 07 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
Kannada

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

Image credits: Getty
Kannada

ಮಸಾಲೆಗಳು

ಸುಲಭಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ನಾವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಹಣ್ಣುಗಳು

ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದು. ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ವಿನೆಗರ್

ವಿನೆಗರ್‌ಗೆ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ತಂಪಾದ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕുള്ള ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

Image credits: Getty
Kannada

ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು

ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

Image credits: Getty
Kannada

ಕಾಫಿ ಪುಡಿ

ಸುಲಭಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಿನ ಬಳಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ

ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.

Image credits: Getty

99% ಜನರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಸಿಯಾಗದಿರಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಇದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಪ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು; ನಿಮಗೂ ಬಹು ಅಗತ್ಯ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈ 7 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ!